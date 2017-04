Tientallen buschauffeurs gezocht tijdens werkzaamheden aan spoor Assen

HOOGEVEEN/ASSEN - De NS is op zoek naar tientallen buschauffeurs in het Noorden. De chauffeurs moeten vanaf 16 april twee weken lang treinreizigers tussen Groningen en Hoogeveen gaan vervoeren.

In deze periode wordt er gewerkt aan de ombouw van het spoor en het stationsgebied van Assen. Daarom rijden er twee weken lang geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen.Om alle treinreizigers goed te kunnen vervoeren, zijn 25 buschauffeurs per dag nodig, meldt RTV Noord . Geïnteresseerde buschauffeurs kunnen zich aanmelden bij Workbus Er wordt met name gezocht naar chauffeurs die in de omgeving van Hoogeveen wonen. De werknemers beginnen en eindigen hun dienst namelijk in die plaats.