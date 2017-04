File door vrachtwagen met pech op A28

Archieffoto (foto: RTV Drenthe)

DWINGELOO - Tussen de afrit Dwingeloo en de afrit Westerbork staat in de richting van Assen een file door een vrachtwagen met pech.

Het is niet duidelijk of er rijstroken afgesloten zijn. De file is ongeveer zes kilometer lang. Automobilisten moeten rekening houden met ongeveer een kwartier vertraging.