DWINGELOO - De file die vanmorgen tussen de afrit Ruinen en de afrit Westerbork stond, is voorbij.

Rond half tien was de file opgelost. Op het hoogtepunt was de file acht kilometer lang. Automobilisten moesten toen rekening houden met bijna een half uur vertraging. Het verkeer heeft ruim twee uur last gehad van een vrachtwagen met pech.