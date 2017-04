Overlast van eikenprocessierups begint vroeger dit jaar

ASSEN - Vanaf half mei kunnen mensen weer last krijgen van de eikenprocessierups, en dat is vroeger dan normaal.

Op een proefstation in Dieverbrug kropen de eerste rupsen afgelopen zaterdag uit het ei, meldt de site NatureToday.com . Dat is vroeger dan anders.Rond 13 mei zouden de eerste rupsen met brandharen kunnen verschijnen. Of de overlast dan ook echt begint, blijft afhankelijk van het weer. Bij koud en nat voorjaarsweer gedijen de diertjes minder goed dan bij warm weer.De verwachting is dat Drenthe dit jaar meer overlast heeft van de eikenprocessierups dan voorgaande jaren. Afgelopen jaar waren er namelijk meer eikenprocessievlinders.De loslatende brandhaartjes van de rupsen kunnen zorgen voor klachten als ontstoken ogen, jeuk en ook koorts.