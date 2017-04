Gegevens 450.000 mensen op straat door lek bij goededoelenloterijen

De loterijen bieden excuses aan in advertenties (foto: Pia Dijkstra/RTV Drenthe)

ASSEN - De gegevens van 450.000 mensen lagen tijdelijk op straat door een hack van het computersysteem van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij.

In een advertentie in verschillende ochtendbladen, bieden de loterijen hun excuses aan. Eerder gingen de loterijen nog uit van 600.000 slachtoffers.



'Ndevnull'

Door het lek kon een hacker die de naam 'Ndevnull' gebruikt, persoonsgegevens inzien. Het gaat om naam, adres en mogelijk telefoonnummer, mailadres en geboortedatum. In maximaal 900 gevallen is ook het rekeningnummer bemachtigd.



Lek zit bij leverancier

Het gaat niet om het klantenbestand van de loterijen zelf, maar om een datalek bij een van hun leveranciers, Open Offerte. Dat bedrijf bezorgt namens de loterijen brieven en prijzen. De hacker heeft de betreffende aangesloten loterijen gewaarschuwd. Het gaat om de BankGiro Loterij, de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij. Daarna is het computersysteem buiten werking gesteld, staat in de advertentie.



Vanmorgen hebben de loterijen een mail aan de betreffende deelnemers gestuurd waarin ze hen op de hoogte stellen.