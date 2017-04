Jumbo 'verbijsterd' over ultimatum voor nieuwe cao

BEILEN - Jumbo wil alleen onder strikte voorwaarden verder praten over een nieuwe cao voor de medewerkers van de distributiecentra. Het supermarktbedrijf zegt 'verbijsterd' te zijn over het ultimatum dat de vakbonden hebben gesteld.

Jumbo heeft onder andere een distributiecentrum in Beilen. De cao voor de werknemers liep af op 31 maart, maar er is nog geen nieuwe overeenkomst. De vakbonden hebben een ultimatum gesteld omdat Jumbo volgens hen geen nieuwe afspraken met hen wil maken.Maar volgens de supermarkt is het juist andersom. "Het supermarktbedrijf is altijd bereid geweest constructieve gesprekken te voeren over een goede cao, maar is teleurgesteld in het voortijdig afbreken hiervan door de vakbonden", schrijft Jumbo in een persbericht.Jumbo wil dat eerder gemaakte afspraken over duurzame loonkostenontwikkeling worden nageleefd. En dat past volgens de supermarkt niet bij de 2,5 procent loonsverhoging die de vakbond eist."In de praktijk komt dat neer op het verkleinen van de verschillen in salarissen en loonkosten in de sector. De bonden negeren nu deze afspraak en tonen geen enkele verantwoordelijkheid om meer gelijkheid in de branche te realiseren", stelt Jumbo.De supermarkt wil daarom ook de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen met andere supermarkten afwachten. Jumbo schrijft dat er wel al afspraken gemaakt kunnen worden over scholing en het behoud van vaste banen. Afspraken over loonsverhoging komen wat de supermarkt betreft als laatste aan de orde.Jumbo heeft haar medewerkers al wel toegezegd dat zij in ieder geval kunnen rekenen op een loonsverhoging die met terugwerkende kracht vanaf 1 april zal worden doorgevoerd, zodat zij er geen nadeel van ondervinden als de cao later wordt afgesloten.