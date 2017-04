Verzekeraar betaalt nog steeds niet na inbraak in fietsenzaak Dalen: 'Nu doorpakken'

DALEN - "Eind deze week gaat de dagvaarding de deur uit'', verzucht fietsenhandelaar Marthijs Wegdam van Scholten Cycling uit Dalen.

Wegdam ligt sinds vorig jaar overhoop met zijn verzekeraar Interpolis uit Emmen omdat zij weigeren uit te keren na een inbraak in september 2016, waarbij de schade in de tonnen liep.Inmiddels heeft Wegdam een advocaat in de arm genomen. "Hij vraagt telkens om het dossier, maar tot nu toe krijgen we mondjesmaat wat toegestuurd. De strategie is: doorverbinden, doorverwijzen en traineren. Waarschijnlijk hebben ze het dossier van mij helemaal niet op orde", klinkt Wegdam verbolgen.Interpolis heeft als tussenpersoon van Rabobank elk jaar een beveiligingscontrole gedaan in het pand van Wegdam in Dalen. "Dat was elk jaar goed, ik heb nooit een opmerking gehad dat ik dingen aan moest passen."Wegdam heeft voor het komende jaar de verzekering opnieuw betaald. Ook heeft hij allerlei nieuwe beveiligingseisen doorgevoerd. "Ik snap dat de beveiliging up-to-date moet zijn. Maar ik heb in alle voorgaande jaren nooit zo'n eisenpakket gehad. Dit voelt echt waardeloos."Wegdam denkt dat hij een sterke zaak heeft. "Uit alle jurisprudentie blijkt dat tussenpersonen, in dit geval Interpolis, er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat de beveiliging bij de klant op orde is. Als het niet op orde is, hadden ze mij daar op moeten wijzen."Inmiddels lopen de kosten voor de fietsenverkoper behoorlijk op. "Ik schat dat ik nu ruim 15.000 euro extra kwijt ben. Vandaar dat we nu doorpakken."De Rabobank Emmen-Coevorden kan niet reageren. "Wij doen geen uitspraken over individuele zaken."