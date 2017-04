Honderden huishoudens tijdelijk zonder stroom in omgeving Hooghalen

Energiebedrijf Enexis heeft de problemen opgelost (foto: Koen Suyk/ANP)

HOOGHALEN - In de omgeving van Hooghalen hebben huishoudens vanmorgen een tijd lang zonder stroom gezeten.

Een drainagebedrijf had bij graafwerkzaamheden een hoogspanningskabel geraakt. De storing begon kort na negen uur. Rond twintig over tien waren de problemen opgelost.



In totaal zaten volgens een woordvoerder van energiebedrijf Enexis 485 huishoudens zonder elektriciteit.