Zwarte bol in Assen wordt gouden meisje van Yde

In deze koepel is het hologram te zien (foto: Dylan de Lange / RTV Drenthe)

ASSEN - Aan de kop van de Vaart in Assen staat een grote zwarte, bolachtige stellage. Vanaf morgen is daarin het meisje van Yde te zien als een gouden hologram.

De projectie wordt morgenmiddag om 16.00 uur onthuld in het kader van de Museumweek.



"Het thema van de Museumweek is 'het echte goud'. Wij denken dat in Drenthe 'het echte goud' het meisje van Yde is. Ze mag veel meer landelijke bekendheid krijgen dan ze nu heeft", vertelt Mirjam Moll van de Museumvereniging.



"Iedereen die nu al langs Assen komt, ziet een zwarte iglo. Vanaf morgen kun je in die iglo een kijkje nemen. En dan zie je in een soort animatiefilmpje, met behulp van hologramtechniek, het meisje van Yde tot leven komen", aldus Moll.



Burgermeester Marco Out en museumdirecteur Annabelle Birnie zijn bij de onthulling aanwezig. De Asser band Tangarine brengt een speciale ode aan het Meisje van Yde.



Mensen kunnen het meisje van Yde bijna een week bekijken. Volgende week maandag wordt de stellage weer ingepakt.