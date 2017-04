Stelling: Er is meer tijd nodig voor een goed besluit over de ijsbaan

ASSEN - Waar komt de nieuwe ijsbaan in Drenthe? De provincie zou vorige week met een besluit komen, maar dat kwam er niet.

Reden: de provincie vindt de plannen van Assen en Hoogeveen niet voldoende onderbouwd . De initiatiefnemer die nu het snelst met een goed onderbouwd plan komt, krijgt vijf miljoen euro subsidie van de provincie.De gemeente Hoogeveen liet al snel weten voor 9,7 miljoen euro garant staan bij de ontwikkeling van een kunstijsbaan. Daarmee lijkt het plan nu financieel beter onderbouwd.De gemeente Assen is boos over de gang van zaken. Volgens wethouder Albert Smit van Assen heeft de provincie de informatie het eerst aan Hoogeveen doorgegeven. Daardoor had die gemeente meer tijd om een nieuw plan in te dienen. "Ik vind dat dit proces sluw gespeeld is. Hoogeveen, gefeliciteerd!", reageerde Smit.