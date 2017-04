TUI schrapt vluchten naar Turkije vanaf vliegveld Eelde

EELDE - Reisorganisatie TUI schrapt alle vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar het Turkse Antalya. Reden is het dalend aantal boekingen vanwege de politieke onrust in Turkije.

Het gaat om twee vluchten per week en de maatregel geldt tot minstens 21 juli."We merkten het echt in het aantal boekingen. Daarom hebben we dit besluit genomen", zegt Petra Kok van reisorganisatie TUI tegen RTV Noord . Volgens haar is het niet uitgesloten dat de maatregel nog langer gaat duren. "Dat hangt van het aantal boekingen af."De enkele honderden reizigers die hun reis al hadden geboekt, krijgen een alternatief aangeboden, belooft Kok.Lizette van Dijken van Groningen Airport Eelde zegt het ontzettend jammer te vinden dat TUI dit besluit heeft genomen: "Maar uiteraard hebben we er alle begrip voor."Corendon vliegt ook één keer in de week naar Antalya. Volgens Van Dijken ziet die reisorganisatie nog geen enkele aanleiding om dezelfde maatregel te nemen als TUI.