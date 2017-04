Dode man in kofferbak in Stieltjeskanaal was 31 jaar oud

De man werd in de kofferbak gevonden (foto: RTV Drenthe)

STIELTJESKANAAL - De politie weet wie de man is die vrijdagochtend dood werd gevonden in de kofferbak van een auto die in het Stieltjeskanaal lag. Hij is door geweld om het leven gebracht.





Vrijdagavond had de politie wel vermoedens over de identiteit van de man. Zij hebben toen zijn huis doorzocht.



Laatste uren

Een voorbijganger zag vrijdagmorgen een Mercedes-Benz half op de oever langs het Stieltjeskanaal liggen. Eerst werd gedacht aan een ongeluk, maar al snel trok de politie de conclusie dat er sprake moest zijn van een misdrijf. De politie is nog bezig met onderzoek.



De politie onderzoekt nu de laatste uren van het slachtoffer. Er zijn al een paar tips binnengekomen over de auto waarin de man gevonden is, maar de politie kan nog niet zeggen of die bruikbaar zijn.



