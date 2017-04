IJsspeedway in Heerenveen trekt 3.000 toeschouwers meer dan in Assen

Jasper Iwema reed ook in Thiaf (foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - "Thialf moest nog even aan ons wennen, maar we hebben een heel mooi evenement gehad in Heerenveen", zegt de voorzitter van de Stichting IJsspeedway Assen Theo Verdegem.

Omdat de ijsbaan in Assen is afgebroken is na 45 jaar is de strijd om het wereldkampioenschap ijsspeedway verhuisd naar Thialf in Heerenveen.



Twintig procent meer toeschouwers

"De laatste jaren zaten we in Assen rond de 15.000 toeschouwers. In Heerenveen kwamen we dit weekend uit op 18.000 toeschouwers; zo'n twintig procent meer dus. Maar omdat we onder meer wat dingen rondom de ticketverkoop hebben vernieuwd zijn de kosten ook zo'n 40.000 euro hoger. Dus onder de streep komen we ongeveer gelijk uit", zegt Verdegem.



"Vooraf weet je niet of de buitenlandse toeschouwers ook bereid zijn naar Heerenveen te komen, maar dat bleek wel het geval. Vrijdagavond tijdens de Roelof Thijs Bokaal waren er 4.500 toeschouwers. Zaterdagavond is traditioneel onze beste avond. Bij de strijd om de wereldtitel zaten er 8.000 mensen op de tribunes en gistermiddag werd het toernooi afgesloten met 5.500 toeschouwers", aldus de voorzitter.



Minder overnachtingsmogelijkheden

"Het verschil met Assen is wel dat er heel weinig hotelaccommodaties en campings in en om Heerenveen zijn. Dat is wel een verschil met Assen."



IJsbaandiscussie

Veel werd er in Thialf gesproken over de Drentse ijsbanendiscussie. "IJsspeedway in Hoogeveen is onmogelijk. Dat is duidelijk. Met de plannenmakers van Assen hebben we meegepraat en daar is het wel mogelijk. Ik heb veel mensen horen zeggen dat het het toppunt van waanzin is als de ijsbaan in Hoogeveen komt", besluit Verdegem.



De Stichting IJsspeedway Assen heeft in ieder geval nog een contract voor de komende twee jaar met Thialf voor de strijd om het wereldkampioenschap ijsspeedway.

Door: Karin Mulder