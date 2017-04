'IJsbaanplan Hoogeveen voldoet niet'

ASSEN - Het plan voor de ijsbaan in Hoogeveen voldoet niet aan de voorwaarden die door de provincie zijn gesteld, stelt Henk Yzerman die spreekt namens de ijshockey-, kunstrij- en shorttrack verenigingen in Drenthe.

De baan heeft geen toeristische meerwaarde en is volgens Yzerman niet meer dan een 400 meterbaan: "Assen heeft een plan dat alle ijssporten bedient. Voor de provinciale subsidie van vijf miljoen euro is dat ook als duidelijke voorwaarde gesteld," zegt Yzerman. "Daar hoor ik ze nu niet over." De Drentse verenigingen zijn uitgeweken naar ijsbanen in Heerenveen en Groningen.De ijshockeyvereniging vertrok in 1999 al uit Assen naar Groningen. "En daar blijven we ook lekker, want die baan in Hoogeveen is niet voor ons", aldus Yzerman. Hij hoopt dat de gemeente Assen en VolkerWessels alsnog samen het plan voor de ijsbaan bij het TT Circuit van de grond weten te krijgen.De provincie Drenthe besloot afgelopen vrijdag een subsidie van vijf miljoen euro nog niet toe te kennen aan een van de twee ijsbaanplannen. De financiële onderbouwing was volgens de provincie nog niet goed genoeg.Tijdens een haastig belegde extra raadsvergadering stelde de gemeente Hoogeveen vrijdagavond alsnog bijna tien miljoen euro als garantie beschikbaar om het plan als eerste financieel rond te krijgen. De provincie had namelijk vrijdag laten weten nu uit te gaan van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.In Drenthe zijn twee plannen voor ijsbanen; in Assen en in Hoogeveen. Assen werkt aan het plan ICE World Drenthe, dat vijftig miljoen kost. Bouwbedrijf VolkerWessels is initiatiefnemer. Het ijscomplex, dat energieneutraal gebouwd wordt, gaat uit van een 400 meter wedstrijdbaan, een ijshockeyhal, een skihal en een ijsklimwand. Verder komt er een attractie naast, de Terra Experience.De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen gaat ook uit van een energieneutrale ijsbaan op het Bentinckspark, het Kleine-Bols IJsstadion. Dit plan kost bijna negentien miljoen euro.