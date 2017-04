Overvolle trein rijdt niet verder door drukte Boekenweek

De trein richting Groningen is bij Zwolle stopgezet (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De intercity naar Groningen was gisteravond zo vol, dat de conducteur heeft geweigerd om verder te rijden.

Hij vond dat onverantwoord en liet de trein bij Zwolle halt houden. Het boekenweekgeschenk was de boosdoener. "Daarmee kon je gratis reizen. En iedereen wilde blijkbaar op hetzelfde moment terug naar huis", aldus de NS tegen RTV Noord Volgens de NS is het sowieso drukker geworden tussen Zwolle en Groningen door de nieuwe dienstregeling. De NS is bezig met het regelen van meer en langere treinen. "Maar wanneer dat lukt, weet ik niet. Dat kan niet binnen twee dagen worden geregeld", laat de NS weten.