Man krijgt boete voor slapen op de weg in Ansen

Een 23-jarige man krijgt een boete van 370 euro omdat hij lag te slapen op de weg (foto: Pixabay.com)

ASSEN/ANSEN - Een 23-jarige man uit Uffelte heeft een boete van 370 euro opgelegd gekregen, omdat hij zijn roes lag uit te slapen op de weg in Ansen.

De politierechter noemde de actie ‘levensgevaarlijk’. De man heeft geluk gehad dat hij niet door een auto is overreden.



Snurken

Een automobilist zag de man op 13 juni 2015 op de Madeweg liggen. Hij kreeg de schrik van zijn leven en trapte op de rem. De automobilist stapte uit en hoorde de 23-jarige man zachtjes snurken. De geschrokken man belde de politie.



‘Gekke Henkie’

De man op de weg was op stap geweest. Hij had teveel gedronken. Tegen de rechter zei hij dat het ook oververmoeidheid kon zijn, dat hij daar had liggen slapen. "Ik ben gekke Henkie niet", brieste de rechter terug. "Moet ik dat geloven? Wat doet u dan ’s nachts buiten als u zo vermoeid bent?"



Veel geluk

De zaak was voor de rechter gebracht omdat de Uffelter het niet eens was met de boete. De rechter vindt dat de man bijzonder veel geluk heeft gehad. De boete moet de 23-jarige gewoon betalen.