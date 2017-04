Archeologisch onderzoek naar Derde Gesticht in Veenhuizen: 'Het idee ontstond spontaan'

Voorstelling Het Pauperparadijs vorig jaar (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Archeoloog Joris Coolen gaat volgende week onderzoek doen naar het Derde Gesticht van Veenhuizen. Door het gebruik van verschillende methoden gaat hij op zoek naar resten van het grote gebouw.

Het Derde Gesticht werd in 1823 gebouwd als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid van generaal Johannes van den Bosch.



Spontaan idee

Coolen bedacht het plan vorig jaar tijdens een bezoekje aan de theatervoorstelling het Pauperparadijs. "Het idee ontstond spontaan. Ik kwam naar Veenhuizen om mijn broer te zien in Het Pauperparadijs. Ik hoorde dat de Koloniën van Weldadigheid is genomineerd om de Unesco Werelderfgoedstatus te krijgen. Ik vond het jammer dat de archeologie hier niet aan bod komt", zegt Coolen.



Grondradar

Er gaat bij het onderzoek geen schop de grond in. Via speciale methoden, zoals het gebruik van een grondradar, wordt er onderzoek gedaan. Coolen hoopt in ieder geval de kelder te vinden. "Onder het Derde Gesticht heeft een flinke kelder gezet met een lengte van 35 meter bij 14 meter breed. Die is er nooit helemaal uitgeploegd. Hier denk ik wel een deel van te kunnen vinden."



Archeologisch onderzoek

Er is nog niet eerder archeologisch onderzoek gedaan naar het Derde Gesticht in Veenhuizen. "Het gebouw is eigenlijk nog maar honderd jaar weg. Dus het is niet zo gek dat er nog geen archeologisch onderzoek is gedaan", aldus Coolen.



De resultaten van het onderzoek worden tijdens de voorstelling van Het Pauperparadijs bekendgemaakt.