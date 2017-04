'De 4 Mijl van Emmen was echt een topdag'

EMMEN - De tweede editie van de 4 Mijl in Emmen was een succes volgens organisator Dennis Blaak.

"Het was een geweldig evenement. De lopers en bezoekers waren allemaal vol lof. En we hadden er ook nog een prachtig weertje bij. Het was echt een topdag."Aan de 4 Mijl deden dit jaar 4.000 mensen mee. Vorig jaar, tijdens de eerste editie, waren er 2.500 deelnemers."Ik denk dat Emmen wel toe was aan een hardloopevenement. Natuurlijk zijn er in Emmen en omgeving wel wat lokale hardloopwedstrijden. Maar dat zijn geen evenement zoals deze 4 Mijl", zegt Blaak. Volgens hem deden er mensen uit heel Nederland mee.Bovendien is Emmen een geschikte plek voor een groot hardloopevenement, denkt Blaak. "Het Raadhuisplein, waarop we finishten is natuurlijk vorig jaar geopend. Dat is uitermate geschikt. Dus Emmen kan het zeker aan."De 4 Mijl begon heel klein en was een idee van Blaak en vriend Richard Kleine. "We deden mee aan een halve marathon voor een goed doel. Toen besloten wij dat we ook voor een paar honderd man een hardloopwedstrijdje wilden organiseren", vertelt Blaak. Maar dat werden er vorig jaar tijdens de eerste editie dus al meteen 2.500.Van sommige lopers kwam er deze editie wel wat kritiek dat er geen waterpunten waren op het parcours. "Je hebt altijd mensen die ergens iets van vinden. Dat mag ook en dat is ook goed. Er waren nu mensen die een waterpost misten. Gelukkig waren er in Noordbare een paar particuliere initiatieven van mensen die water gingen aanbieden. Dit heeft natuurlijk onze aandacht en misschien gaan we dat volgend jaar zelf regelen."Binnenkort gaat Blaak deze editie van de 4 Mijl evalueren met alle betrokkenen en daarna begin meteen de voorbereidingen voor de editie van 2018.