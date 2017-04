Week cel voor mishandeling scholier in Albert Heijn

ASSEN/MEPPEL - Een 23-jarige man uit Meppel moet een week de cel in voor het mishandelen van een scholier in de Albert Heijn in Meppel. Hij gaf de 14-jarige jongen op 23 september vorig jaar tussen de schappen uit het niets een vuistslag.

De jongen was in een tussenuur met een paar klasgenoten naar de winkel gegaan. Ze stonden bij de koffieautomaat toen er opeens een man tegen de 14-jarige jongen zei: “Het is hier geen verzamelpunt, mongooltje.”De jongen liep weg, maar toen hij even later een zak chips uit een schap wilde pakken, stond de man opeens weer voor hem. Zonder enige aanleiding deelde hij een vuistslag uit. Daarna vluchtte hij naar buiten. De jongen bleef achter met een blauw oog.De 23-jarige Meppeler ontkende in de rechtszaal dat hij de dader was. Hij weigerde verder om iets te zeggen. Maar op camerabeelden van de winkel herkenden politieagenten hem. Ook wezen het slachtoffer en andere getuigen hem aan.De Meppeler heeft een strafblad van negen pagina’s. De rechter noemt één week cel, de straf die de officier van justitie eiste, daarom ‘relatief weinig’. Maar ze legde hem wel op, omdat ze rekening hield met de persoonlijke problemen van de man. Hij moet het geschrokken slachtoffer ook 250 euro schadevergoeding betalen.