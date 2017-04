Vrouw verwacht kus, maar wordt mishandeld

De man kneep de keel van de vrouw dicht (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Voor het mishandelen van zijn ex-vriendin voor de ogen van haar kinderen in Assen, is een man uit Scheemda veroordeeld tot zestig uur werkstraf. Daarbij kreeg hij twee weken voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ook moet hij zijn ex 350 euro schadevergoeding betalen.

De 35-jarige man kwam op 21 oktober vorig jaar een fiets terugbrengen. Zijn relatie met het slachtoffer uit Assen was toen al voorbij. Ongevraagd kwam hij haar huis binnen. Toen de vrouw vroeg of hij weg wilde gaan, kwam hij op haar af.



Zonen helpen moeder

“Ik dacht dat hij me een kus wilde geven, in plaats daarvan, kneep hij mijn keel dicht”, verklaarde de Assense bij de politie. Daarna kreeg de vrouw meerdere klappen en belandde ze gewond op de grond. Terwijl haar ene zoon de politie belde, verdedigde de ander zijn moeder door de man met een bijzettafel te slaan. Ook de buurman kwam haar helpen, vertelde het slachtoffer.



‘Zelfverdediging’

In het huis trof de politie een ravage aan. De man uit Scheemda, die naar eigen zeggen meerdere biertjes had gedronken, kon even verderop in de straat worden aangehouden. Hij verklaarde dat de vrouw juist hem was aangevlogen en hij zich moest verdedigen. Dat verhaal geloofden de officier van justitie en de rechter niet. De aanklaagster noemde het huiselijk geweld extra ernstig omdat de twee tienerzoons van de vrouw erbij waren.