Penningmeester cbs De Morgenster steelt geld van schoolreisjes

Er verdween ruim 7600 euro. Het geld was bestemd voor onder andere schoolreisjes (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - De voormalige penningmeester van de ouderraad van christelijke basisschool De Morgenster in Hoogeveen heeft de kas geplunderd. Daarvan beschuldigt het Openbaar Ministerie de vrouw.

Tussen augustus 2015 en juni vorig jaar verdween ruim 7600 euro van de ouderraad. Het ging om geld dat de ouders hadden betaald voor onder meer uitjes, zoals schoolreisjes voor hun kinderen. Toen het uitkwam, deed de voorzitter van de ouderraad aangifte. Volgens hem was er wel een vermoeden dat de penningmeester ermee te maken had, maar was het niet zeker.



Zaak uitgesteld

Tijdens een onderzoek door de politie is de 40-jarige vrouw uit Hoogeveen aangehouden. De zaak zou maandagochtend worden behandeld door de politierechter in Assen, maar werd uitgesteld.



'Waardeloos dossier'

De rechter verwees de zaak naar de meervoudige strafkamer, zodat hij door drie rechters wordt beoordeeld. “En dat doe ik niet in de laatste plaats vanwege het waardeloze dossier”, aldus de rechter, die daarmee harde kritiek uitte op het Openbaar Ministerie, dat de dossiers in strafzaken samenstelt. Ook vindt ze de zaak te ingewikkeld om door één rechter in een half uur tijd te laten beoordelen.



Diefstal stil gehouden

Wanneer de Hoogeveense voor de rechtbank moet verschijnen, is nog niet bekend. De voorzitter van de ouderraad liet maandag weten dat de school de zaak bewust uit de media heeft gehouden. Dit om onrust te voorkomen.