'Maak fietsoversteken in Emmen veiliger'

De PvdA wil een aantal oversteekplaatsen veiliger hebben (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De PvdA in Emmen wil dat een aantal fietsoversteekplaatsen in de gemeente veiliger wordt. Vanavond stelt de partij tijdens een vergadering op het gemeentehuis hier vragen over.

Het gaat om de fietsoversteek aan de Dordsestraat in de buurt van de wijk Bargermeer/Meerveld.



Fietsen in Emmen

Vanavond discussieert de gemeente over de GVVP, dat staat voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. In dat plan komt onder andere het bijwerken van de plannen van het college van burgemeester en wethouders over het fietsen in de gemeente. Het college wil namelijk meer aandacht vestigen op fietsen.



"En dat is dus een mooie gelegenheid voor het college om onveilige oversteken veiliger te maken', vertelt PvdA-raadslid Trijntje Hummel. Volgens haar is de genoemde overstek een plek waar veel leerlingen uit Erica, de Rietlanden, Bargeres en Bargermeer langs komen onderweg naar school.



Het raadslid hoopt dat ook de oversteek bij het Drenthe college aangepakt wordt.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden