OM in beroep tegen vrijspraak poging doodslag: 'Voorkomen dat een vierde slachtoffer valt'

ANNERVEENSCHEKANAAL - Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de 32-jarige man, die vorige week werd vrijgesproken van een poging tot doodslag op zijn ex-vriendin, niet vrij mag komen zonder psychiatrische behandeling.

Ook is het OM het niet eens met de vrijspraak en daarom gaat het in hoger beroep, laat een woordvoerster weten.Het OM eiste op 14 maart vier jaar cel tegen de man die in oktober vorig jaar de keel van zijn ex-vriendin zou hebben dichtgeknepen. Dat gebeurde tijdens een ruzie in hun toenmalige huis in Annerveenschekanaal. De vrouw dacht dat ze het niet zou overleven.Toen ze de kans kreeg, belde ze de politie. Tegen agenten zei ze dat de man haar vaker had mishandeld. Hij was erg agressief en verzette zich met geweld tegen zijn arrestatie. Ook spuugde hij een agent in het gezicht.De rechtbank veroordeelde de man vorige week alleen voor het geweld tegen de politie. Van de wurgpoging sprak ze de man vrij. Volgens de rechtbank kan het letsel dat werd gevonden in de hals van de vrouw ook anders zijn ontstaan dan door het hard dichtknijpen van haar keel, zoals de arts die haar onderzocht vermoedde. De 32-jarige man kreeg 7,5 maand cel. Hij heeft de wurgpoging altijd ontkend.Bij die straf legt het OM zich niet neer. Het wil dat de man wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum , omdat duidelijk is dat hij psychische problemen heeft. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak op 14 maart al dat het veel te gevaarlijk is als de man na een straf onbehandeld op straat beland. Bovendien is hij al twee keer eerder veroordeeld voor ernstig geweld tegen twee andere ex-vriendinnen in het Westen van het land.“We moeten voorkomen dat er een vierde slachtoffer valt”, aldus de officier van justitie. Hij vindt dat er genoeg bewijs is dat de man zijn ex probeerde te wurgen. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.