Rebellerende Russische schilders best bezochte tentoonstelling in Drents Museum ooit

ASSEN - De kunsttentoonstelling 'Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870 - 1900' is de best bezochte tentoonstelling in het Drents Museum ooit.

De internationale tentoonstelling heeft ruim 118.000 bezoekers getrokken. Afgelopen weekend kwamen in het laatste weekend nog bijna 2.500 bezoekers naar de Russische meesters. Het museum hoopte afgelopen seizoen op 100.000 bezoekers.De tentoonstelling presenteerde 72 werken van diverse Russische kunstenaars, afkomstig uit het Staats Russisch Museum in Sint-Petersburg. Volgens het museum was het absolute topstuk het schilderij Wolgaslepers van Ilya Repin. Dat schilderij wordt ook wel 'De Nachtwacht van Rusland genoemd.'Van de tentoonstellingspublicatie Peredvizhniki, die in drie drukken verscheen en geheel is uitverkocht, zijn ruim 5.500 exemplaren verkocht in de Museumshop. Daarmee is de uitgave over de Peredvizhniki de op één na meest verkochte tentoonstellingspublicatie van het Drents Museum ooit.Bezoekers van de tentoonstelling waardeerden de tentoonstelling met het cijfer 9,3 en kwamen voornamelijk uit Noord-Holland, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland.De tentoonstelling The Great Liao - Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) is de opvolger van Peredvizhniki in het Drents Museum. Deze tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van de machtige Liao-dynastie in de 10de en 11de eeuw.