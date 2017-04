Buurtbewoners Klazienaveen geschrokken van kofferbakmoord: 'Dit gonst nog lang na'

KLAZIENAVEEN - Het ongeloof bij inwoners in Klazienaveen is groot. Vandaag maakte de politie bekend dat de man die vrijdagochtend in een kofferbak in het Stieltjeskanaal is gevonden een 31-jarige inwoner uit het dorp is.

Dat het om hun dorpsgenoot ging, dat wisten ze eigenlijk het hele weekend al. Geruchten gaan immers hard in een dorp. Buurtbewoners zijn dan ook al dagenlang geshockeerd.Één van de omwonenden van het huis van de vermoorde man typeert hem als een schat. "Hij stond altijd voor je klaar. Een week of drie geleden heeft hij mij nog geholpen toen mijn man ziek was en geopereerd werd." Naar eigen zeggen slaapt ze sinds ze het nieuws hoorde slecht en kan ze maar niet geloven wat er gebeurd is. "We leven hier in de buurt op de automatische piloot, dit gonst nog lang na."Dat ongeloof heerst bij verschillende buren. "Je kijkt wel eens naar Hart van Nederland, dan zie je dingen over moord en denk je: dat gebeurt hier niet", vertelt een verbijsterde omwonende. Vrijdagochtend vindt de politie het lijk van de 31-jarige man in de kofferbak van zijn eigen auto. De auto staat met de neus in het water van het Stieltjeskanaal, al gauw wordt duidelijk dat het om een misdrijf gaat.Verschillende bronnen vertellen aan RTV Drenthe dat het slachtoffer donderdag aan het einde van de middag nog op zijn werk was. Vrijdagochtend moest hij zich weer vroeg melden op een loonbedrijf, maar hij kwam daar nooit aan. "Ik heb toen zijn vader gebeld met de vraag waar hij bleef", vertelt de eigenaar van het loonbedrijf.Het niet op komen dagen op werk paste namelijk niet in het beeld dat ontstaat na gesprekken met verschillende bronnen. "Het was een leuk kereltje. Een harde werker die nooit verzaakte", vertelt de eigenaar van het loonbedrijf. De buurtbewoners onderschrijven dit: "We hebben nooit gekke dingen gemerkt. Hij werkte hard en in het weekend ging hij uit." Bevatten wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is doen ze niet, het dringt niet echt tot ze door.Behalve het beeld van een hardwerkende jongen die druk bezig was om zijn huis op te knappen, is er ook een ander geluid. "Het was altijd wel een boefje", vertelt een bron. "Op school was hij bijvoorbeeld bezig met illegale vuurwerkhandel. Hij handelde eigenlijk in alles wat los en vast zat."De politie is ondertussen nog druk bezig met het onderzoek naar de moord op de 31-jarige Klazienavener. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt verschillende scenario's. Eerder werd het huis van het slachtoffer al doorzocht . De politie zoekt ook getuigen die vrijdagochtend iets verdachts hebben gezien rondom het Stieltjeskanaal.