Werkstraf voor diefstal scootmobiel uit flat

De officier van justitie noemde de diefstal een 'vervelend misdrijf' (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/BEILEN - Twee mannen uit Groningen en Leeuwarden zijn veroordeeld tot vijftig uur werkstraf voor het stelen van een scootmobiel uit een serviceflat in Beilen. Ze haalden de scootmobiel, die bij de eigenaar voor de deur stond, van de galerij op de tweede verdieping.

De mannen van 18 en 20 jaar waren in november op stap in Beilen. In een dronken bui klom de jongste ’s nachts over een hek bij de serviceflat. Hij liet de ander het terrein op en zo konden ze de flat binnenkomen.



Daar zagen ze op een galerij een scootmobiel, waar ze wel een stukje op wilden rijden. Ze namen hem mee naar buiten, maar tijdens hun ritje vielen ze met scootmobiel en al omver. Daarna deed hij het niet meer en probeerden de mannen hem in de bosjes achter te laten, maar toen waren ze al betrapt.



De officier van justitie noemde de diefstal een ‘vervelend misdrijf’. "Het slachtoffer heeft een ernstige longziekte en is afhankelijk van zijn scootmobiel." In de rechtszaal boden de twee hun excuses aan.