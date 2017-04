Duo krijgt werkstraf voor bezit 93 xtc-pillen op TT-camping

In de tent van het duo lagen 93 xtc-pillen (foto: politie Noord-Drenthe)

ASSEN/WITTEN - Twee mannen uit het Noord-Brabantse Heesch en Berlicum zijn veroordeeld tot 120 uur werkstraf, omdat ze werden betrapt met 93 xtc-pillen op een TT-camping.

Op 24 juni werd iemand op de camping in Witten onwel, nadat hij xtc had geslikt. Toen de politie op de camping kwam voor onderzoek, vertelden getuigen dat de Brabanders pillen bij zich hadden.



Arrestatie

In de tent van de mannen van 25 en 30 jaar vond de politie 93 pillen. De 30-jarige man uit Berlicum werd meteen opgepakt. Toen zijn kameraad later van de arrestatie hoorde, ging hij zelf naar het politiebureau. Hij verklaarde dat hij het niet terecht vond dat zijn vriend er alleen voor op zou draaien.



De rechter in Assen kon vanwege de hoeveelheid moeilijk geloven dat die drugs voor hen tweeën waren. De man uit Heesch reageerde daarop dat het toch echt zo was. De mond van de rechter viel open toen hij uitlegde dat hij tijdens een weekend feesten zo’n tien tot vijftien pillen per dag slikte.



Spijt

Omdat er te weinig aanwijzingen waren voor dealen, heeft het Openbaar Ministerie de twee daar niet voor vervolgd. De mannen hebben sinds hun arrestatie allebei geen pil meer aangeraakt, vertelden ze. Beide zeiden veel spijt te hebben. Dit jaar slaan ze de TT even over.



De officier van justitie eiste 180 uur werkstraf tegen de twee. Omdat de twee allebei hun leven op orde hebben en meewerkten aan het onderzoek, trok de rechter er zestig uur af.