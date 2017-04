Rijk zet vrouw uit Emmen op nationale terrorismelijst

EMMEN - Een vrouw van 27 die geboren is in Emmen, is door het Rijk op de nationale terrorismelijst gezet. Op deze lijst staan personen of organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.

Het gaat om Daniëlle Hartsuijker, die op 31 juli 1989 geboren is in Emmen. Waarom ze op de lijst is gezet, is niet bekend gemaakt.Wanneer iemand op de nationale terrorismelijst staat, dan worden al hun tegoeden bevroren. Dit zodat ze niet meer bij hun geld kunnen en ook geen gebruik kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Volgens het Rijk is het zo lastiger om terreurdaden te plegen of hier financieel bij betrokken te zijn.Hartsuijker is geboren in Emmen, maar verhuisde richting Den Haag. Ze leerde daar onder andere Arabisch. Waar ze op dit moment verblijft, is niet duidelijk.Begin deze maand breidde de Rijksoverheid de terrorismelijst uit, in totaal staan er ruim honderd personen en organisaties op. Deze lijst wordt maandelijks besproken door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Financien en Veiligheid en Justitie. Verder schuiven bij dat overleg ook het Openbaar Ministerie, de AIVD, de terrorismecoördinator van het NCTV aan en het Financial Intelligence Unit Nederand, laatstgenoemde onderzoekt bijzondere geldtransacties."Bij deze partijen kan je op twee manieren op de radar komen", meldt NOS op 3 . De mensen op de lijst zijn óf al veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische daad of er moeten sterke aanwijzingen zijn dat iemand zich bezighoudt met zaken die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Mensen die op de lijst staan krijgen van tevoren geen melding.