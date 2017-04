Burgemeester Thijsen: Ook in Drenthe de NAM er tussenuit bij schade

VRIES - Het is raar dat in Groningen de NAM zich terugtrekt uit de schadeafhandeling door gaswinning, maar niet in Drenthe. Dat vindt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. Hij komt daarom in actie.

Thijsen vindt dat bij gaswinning in de provincie Drenthe de NAM ook geen enkele bemoeienis meer moet hebben met de afhandeling van aardbevingsschade."Het deugt niet dat we straks twee verschillende regimes krijgen. Bij de ene provincie gaat de NAM er tussenuit , en in Drenthe speelt de NAM nog wel eerste viool als je schade hebt. Dat kan in mijn ogen niet, want hoe leg ik dat mijn inwoners uit?", aldus Thijsen.De burgemeester van Tynaarlo wil af van de schijn van belangenverstrengeling die nu door veel gedupeerden wordt ervaren, omdat de NAM de door haarzelf veroorzaakte schade laat beoordelen. "We hebben onafhankelijke mensen nodig, die helemaal los van de NAM de schade opnemen. Nu is nu net de kalkoen vragen wat we met kerst eten", aldus burgemeester Thijsen.Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen neemt in Groningen de verantwoordelijkheid van het afhandelen van de schade over. Hij buigt zich over een nieuw schadeprotocol. Thijsen heeft ook al contact gezocht met Hans Alders. "Hij kon niets voor ons doen, want hij gaat alleen over Groningen, maar ook hij vond het vreemd." Volgens Thijsen gaat het erom dat mensen goed geholpen worden bij schade, "en dat is veel makkelijker als de NAM zich terugtrekt uit het proces."De burgemeester van Tynaarlo wil de kwestie aankaarten bij het ministerie van Economische Zaken. Dat wil hij samen doen met de buurgemeenten Assen, Aa en Hunze en Noordenveld. "Daarmee trekken we toch zoveel mogelijk samen op als het gaat om schade door activiteiten van de NAM." Ook wil hij de provincie Drenthe inschakelen.Thijsen erkent dat de problemen met de aardbevingsschade in Groningen 'natuurlijk vele malen groter zijn dan in Drenthe'. "Maar dat wil niet zeggen dat de mensen in Drenthe niet zorgvuldig geholpen moeten worden. Tussen Zuidlaren en Annen is 23 december een aardbeving geweest. Daar zijn ook meer dan 200 meldingen van binnengekomen over schade, en of ze allemaal terecht zijn, dat is nog de vraag. Maar als je van gezaghebbend wilt spreken, dan moeten er onafhankelijke mensen komen die de schade gaan vaststellen", besluit Thijsen.