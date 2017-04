Marco Out: Alle zeilen bijzetten voor ijsbaan in Assen

Impressie van ijsbaanplan in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De gemeente Assen wil snel op gesprek bij gedeputeerde Henk Jumelet om te praten over de gang van zaken rond de ijsbaanplannen.

Burgemeester Marco Out van Assen is niet te spreken over de beslissing van de provincie om een subsidie van vijf miljoen euro te verstrekken aan degene die zich het eerst meldt met een plan dat financieel rond is. "De situatie die nu is ontstaan is natuurlijk bizar", aldus Out. De gemeente Hoogeveen nam vrijdag met stoom en kokend water de beslissing om garant te staan voor 10 miljoen euro en daarmee was Hoogeveen, Assen te snel af.



Geen overhaaste stappen

Assen wil de komende tijd om tafel met de initiatiefnemers van het ijsbaanplan in Assen, waaronder VolkerWessels. "We zullen alle zeilen bij zetten om dit plan voor elkaar te krijgen", aldus Marco Out. De burgemeester benadrukt dat de komende dagen en weken pas duidelijk wordt wat voor stappen de gemeente gaat nemen: "We moeten geen overhaaste stappen zetten."



'Toch ijsbaan in Assen'

Het eventueel niet doorgaan van een ijsbaan bij het TT Circuit slaat een gat in de plannen voor de ontwikkeling van het gebied, nadat de provincie eerder een streep zette door de komst van een Factory Outlet Center. De gemeente wil de omgeving van het circuit aantrekkelijker maken voor toeristen. "Het wordt er niet makkelijker op. Het is ook een reden om juist wel een ijsbaan te willen. Het plan in Assen levert bijvoorbeeld veel meer banen dan het plan in Hoogeveen", aldus Out.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden