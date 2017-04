Cody Hidding uit Klazienaveen wint Drentse Talentprijs Cultuur

COEVORDEN - Cody Hidding uit Klazienaveen is de winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur. Dit is zojuist bekend gemaakt in theater Hofpoort in Coevorden.

"Ik had dit echt niet verwacht. Ik tril helemaal, wauw", zegt Hidding in een eerste reactie. Hidding, die bekend staat als DJ Lawss, wint daarmee 2.500 euro en een professionele fotoshoot door fotograaf Sake Elzinga uit Assen.De jury vindt dat Cody al flink aan de weg timmert. "Het talent zit multitalent Cody in de vingertoppen". Een Drentse jury koos uit 52 inzendingen drie finalisten. Een landelijke jury, onder leiding van Marco Out, koos de uiteindelijke winnaar.De talentvolle Cody Hidding uit Klazienaveen is drie jaar bezig onder de artiestennaam DJ Lawss. De passie voor de muziek begon in de muziekwinkel van zijn ouders. Daar werd hem ooit gevraagd om eens te kijken naar nieuwe draaitafels, die bij de winkel waren binnen gekomen."Sindsdien ben ik verslingerd aan de muziek. Tachtig procent van de dag zit ik in mijn studio te werken aan mijn muziek", vertelde Cody in een eerder interview dat hij had met RTV Drenthe. In 2016 bestormde zijn nummer Our World de internationale dance-hitlijsten.De prijs is een jaarlijks terugkerende waardering voor jong talent op het gebied van kunst en cultuur in Drenthe. Het is een initiatief van K&C die met de prijs wil aantonen hoeveel talent er in Drentse jongeren schuilt. Dit jaar zijn er 52 initiatieven opgegeven die door een jury beoordeeld zijn.Die jury keurde de inzendingen onder andere op hun potentie om landelijk door te breken, het feit of er een uitzonderlijke prestatie is geleverd en of de genomineerde gedreven is om zich verder te ontwikkelen. Dit jaar ging de strijd uiteindelijk tussen Daan Alberts uit Assen (filmmaker), Cody Hidding uit Klazienaveen (DJ) en de neven Jasper en Stijn Steenhuis uit Barger-Compascuum (filmmakers).