Europees succes Hurry-Up overschaduwd door geldproblemen

De historische prestaties van Hurry-Up hebben een keerzijde (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De historische prestaties van Hurry-Up in Europa kunnen de club letterlijk duur komen te staan. De club kampt met een tekort van 15.000 tot 20.000 euro.

De club bereikte afgelopen weekend als eerste Nederlandse ploeg de halve finales van het Europese handbaltoernooi. Maar dat succes kan ook de financiële ondergang van de club betekenen.



Één ronde begroot

"We hadden voor dit seizoen één ronde begroot en nu zitten we in de vierde ronde. De scheidsrechters moeten betaald worden, je moet per ronde inschrijfkosten betalen, dus zitten we met een bijsmaak: hoe gaan we dat allemaal betalen?", zegt interim-voorzitter Hendrikus Velzing van Hurry-Up.



Tekort van tienduizenden euro's

Hurry-Up kampt met een gat dat volgens Velzing oploopt tot tienduizenden euro's. "Wij hebben ongeveer een tekort van 15.000 tot 20.000 euro. En voor de komende wedstrijden zal daar nog eens 10.000 euro bij komen. We kunnen het tekort niet van het budget van volgend seizoen pakken, want daar hebben de sponsoren voor betaald. Ik hoop deze week wat telefoontjes te plegen en mijn best te doen. Wij moeten dat als bestuur kunnen oplossen."



Volgend seizoen

Hurry-Up maakt tot nu toe een uiterst succesvol seizoen door. De club speelt nog om de landstitel, de nationale beker en de Europacup. Velzing zit met een dilemma voor komend seizoen. "Aan de ene kant zeggen we: Europees spelen moeten we volgend seizoen niet meer doen. Aan de andere kant: we zijn nog op drie fronten actief. En onze spelers worden daar beter van. Die worden gezien door buitenlandse clubs. En door topclubs in Nederland. Door het vele spelen gaan ze echt omhoog. En als team staan ze er ook."



Halve finale Europacup

Het is nog niet bekend waar Hurry-Up de halve finale tegen Sporting CP uit Portugal afwerkt. "Wij hebben nog geen bericht gehad vanuit Lissabon. Er is een kans dat zij zeggen: kom hier maar heen en dan betalen wij alles. Maar dat is niet wat wij willen. De wedstrijd gaat door, hoe het ook is. We kijken daarna hoe we het moeten oplossen", zegt Velzing.



Velzing wil de wedstrijd tegen Sporting graag in Emmen spelen. "En dan maken wij van tien euro, misschien vijftien euro entree. Dan pak je op vijftienhonderd man vijf euro, zodat het 7.500 euro oplevert."



Vijftigduizend euro nodig

Er is inmiddels een crowdfundingsactie opgestart. "De teller staat op tienduizend euro, maar daar kunnen we de tekortkomingen van dit seizoen niet mee wegwerken. Dus we hebben heel veel te doen in de vakantie. Er moet minstens zestigduizend euro in, willen we ook volgend seizoen op dit niveau blijven. Kijk op onze site en help ons!", besluit de interim-voorzitter.



Uitgebreide samenvatting

Hurry-Up is de eerste Nederlandse mannen handbalploeg die de halve finales bereikt van de EHF Challenge Cup. Bekijk hier een extra lange samenvatting van de wedstrijd van zaterdagavond in Slowakijke.