Schoppartij in Zeijen gaat viraal

Het liep gistermiddag even behoorlijk uit de hand bij SVZ - VAKO

VOETBAL - De derby SVZ - VAKO in de zondag 3e klasse B eindigde gistermiddag in een 1-0-zege voor de gasten uit Vries, maar over de uitslag wordt een dag later niet meer gesproken. Het gaat vooral over de schoppartij aan het einde van de wedstrijd.





De scheidsrechter hield blijkbaar van een stevig potje voetbal en liet veel toe. Iets teveel, volgens de vele reacties die op het filmpje kwamen. Een kwartier voor tijd sloeg de vlam in Zeijen behoorlijk in de pan. Beelden van die schoppartij gaan inmiddels viraal.Het filmpje, op de Facebookpagina van RTV Drenthe Sport is inmiddels al meer dan 300 duizend keer bekeken en is al gedeeld op websites als Dumpert en Geenstijl. Ook het RTL7-programma Voetbal Inside deelde het filmpje inmiddels.De scheidsrechter hield blijkbaar van een stevig potje voetbal en liet veel toe. Iets teveel, volgens de vele reacties die op het filmpje kwamen.

