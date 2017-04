PvdA Hoogeveen wil miljoenen liever besteden aan zwembad in plaats van ijsbaan

HOOGEVEEN - De PvdA Hoogeveen is nog steeds tegen de gemeentelijke investering voor een kunstijsbaan in Hoogeveen en wil de miljoenen die beschikbaar zijn gesteld liever besteden aan een zwembad.

De gemeenteraad besloot afgelopen vrijdag om bijna 10 miljoen beschikbaar te stellen voor een kunstijsbaan in Hoogeveen. "De PvdA is hier fel op tegen. We moeten keuzes maken waar we het geld aan besteden. Veel Inwoners zouden liever zien dat Hoogeveen eindelijk eens een goed en eigentijds zwembad zou krijgen", laat de partij weten."Wij zijn er niet op tegen dat er een kunstijsbaan in Hoogeveen komt, maar we hebben afgelopen vrijdag wél tegen de gemeentelijke investering voor een kunstijsbaan in Hoogeveen gestemd. In totaal moet de gemeente garant staan voor een bedrag van 9,7 miljoen euro. Als het project niet goed van de grond komt of de kunstijsbaan met verliezen draait, moet de gemeente dus ook nog eens miljoenen terugbetalen aan partijen die er geld in hebben gestopt."Volgens de PvdA kunnen de miljoenen die gereserveerd worden voor een kunstijsbaan "vele malen beter en met veel minder risico worden besteed". Het tegenvoorstel van de PvdA is een zwembad. "Voor, door en van Hoogeveen. Het huidige zwembad de Dolfijn is totaal niet meer van deze tijd en is al een aantal keren opgelapt vanwege gebrek aan geld. De keuze voor een kunstijsbaan kunnen wij ook niet uitleggen ten opzichte van de nieuwbouw van scholen in Wolfsbos, waar vorig jaar nog geen miljoen euro extra voor werd uitgetrokken."