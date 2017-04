‘Driekwarter’ roepen tegen agent is geen belediging

'Driekwarter' roepen tegen een agent is geen belediging volgens de wet (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - "Dat u hier zo’n exorbitant hoge boete voor heeft gekregen, is werkelijk te zot voor woorden." De politierechter was vandaag niet mild in haar oordeel over het Openbaar Ministerie.

Het OM stuurde een 24-jarige man vorig jaar een boete van zeshonderd euro, omdat hij een agent had uitgescholden voor ‘driekwarter’.



Belediging

Een harde duw van een politieagent ontlokte de man uit Nieuw-Dordrecht vorig jaar augustus die krachtterm. Dat gebeurde bij een opstootje bij café De Zwetser in Emmen, waar de man met zijn voetbalteam op stap was. Belediging, aldus het Openbaar Ministerie.



Geen compliment

De man, die behoorlijk had gedronken, wilde zijn broertje bij het opstootje wegtrekken. Hij kreeg de harde duw van een agent, die vond dat hij afstand moest houden. Die agent kreeg ‘driekwarter’ naar het hoofd geslingerd.



Wat het precies betekende, wisten de agent en zijn collega’s niet, maar ze snapten wel dat het geen compliment was en namen de man uit Nieuw-Dordrecht mee naar het bureau. Daar belandde hij een nacht in de cel. Een tijdje later ontving hij de boete.



Stopwoordje

Omdat de man niet van plan was die te betalen, liet hij de zaak voor de rechter komen. De hoogte van de boete vond hij niet normaal. “Driekwarter is een stopwoordje van mij en het betekent ‘dom iemand’." Dat hij het niet had mogen zeggen, snapte hij best.



“In het westen, waar ik vandaan kom, kennen we wel de term halve gare, maar dit niet. Maar het lijkt me in ieder geval positiever dan een halve gare, want die is vijftig procent en deze 75", aldus de rechter.



‘Flauwekul’

De officier van justitie legde uit dat de boete zo hoog was, omdat een agent iemand is met een publieke taak. Dan gelden hogere straffen. Toch sprak de rechter de man vrij, omdat zijn kreet geen belediging is volgens de wet. "U moet geen agenten lastigvallen, maar ik verder vind dit een rare, opgeklopte zaak. Een beetje flauwekul. Ik geef u groot gelijk dat niet heeft betaald."