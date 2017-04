Medewerkers distributiecentrum Jumbo in Beilen voeren actie

BEILEN - Vanaf vanochtend half vijf voeren medewerkers van de Jumbo actie bij het distributiecentrum in Beilen.

Actievoerders delen flyers en hesjes uit. Ook is er een stiptheidsactie. Dat betekent dat bijvoorbeeld het laden en lossen langer gaat duurder dan normaal. Volgens de vakbond kan dit gevolgen hebben voor het aanleveren van voorraden in de winkels van Jumbo.Jumbo en vakbond FNV zijn het niet eens over een nieuwe cao. De huidige cao liep afgelopen zaterdag af. De vakbond stelde een ultimatum. Als Jumbo niet voor gisteravond 18.00 uur met FNV om tafel wilde, kondigde de vakbond acties aan. Dat is nu gebeurd.Jumbo zegt juist dat de vakbond de gesprekken heeft afgebroken. Knelpunt zijn de loonskosten. De vakbond eist 2,5 procent loonsverhoging. Jumbo wil juist dat de verschillen in salarissen en loonkosten in de sector gelijk worden getrokken. Hier past volgens de supermarktketen geen loonsverhoging van 2,5 procent bij.De supermarkt zegt dat de vakbond een eerdere afspraak, om gezamenlijk te kijken hoe de verschillen in de sector verkleind kunnen worden, niet wordt nagekomen.