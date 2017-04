Hennepbewaker met wapens krijgt werk- en celstraf

De man bewaakte de kwekerij, maar was niet de eigenaar (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een werkstraf van 150 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Daartoe veroordeelde de rechter in Assen een man uit Beilen maandag. De man was betrokken bij een hennepkwekerij aan de Binnenes in Assen. Ook was de man in het bezit van drie wapens.

In oktober 2015 belde een buurtbewoner van de Binnenes de politie omdat hij in de kamer van zijn zoontje een sterke hennepgeur rook. Toen de politie op 19 oktober een inval deed in de naastgelegen woning, bleken er in een slaapkamer 245 wietplanten te staan. Ook werd de stroom voor de hennepkwekerij illegaal afgetapt.



Wapens

In het huis vond de politie ook de 33-jarige Beilenaar, die er een tijdje logeerde. Hij verklaarde dat hij de kwekerij bewaakte in opdracht van de eigenaar. Om zichzelf te beschermen had hij een balletjespistool om eventuele indringers te bedreigen, pepperspray en een boksbeugel voor als dat niet genoeg hielp.



Klusjesman

Van wie de hennepkwekerij was, wilde de man niet zeggen. De politie kwam er ook niet achter, omdat de eigenaar van het pand zijn woning had verhuurd aan een katvanger, waardoor de echte huurder onbekend is gebleven. De Beilenaar deed een tijdje onderhoudswerkzaamheden aan het huis en werd naar eigen zeggen, benaderd door een van de mannen die verantwoordelijk was voor de kwekerij. Dat was ongeveer een half jaar voor hij werd opgepakt.



“Het was beter geweest als ik meteen de politie had gebeld, maar ik had weinig geld en zou een paar duizend euro krijgen voor het oppassen”, aldus de Beilenaar. Hij kreeg uiteindelijk geen cent.