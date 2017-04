Burgmeester Loohuis vindt dat Hoogeveen recht heeft op ijsbaan

HOOGEVEEN - "De provincie heeft al zoveel geïnvesteerd in Assen en Emmen dat het nu niet moeilijk kan doen als Hoogeveen ook een paar miljoen krijgt." Dat zegt burgemeester Karel Loohuis over de commotie die in Assen is ontstaan over de snelheid waarmee Hoogeveen aan de subsidievoorwaarden van de provincie heeft voldaan.

Loohuis vindt dat het niet klopt dat Hoogeveen afgelopen vrijdag hals over kop of overhaast te werk is gegaan. Maar Hoogeveen handelde wel 'zeer snel' toen gedeputeerde Henk Jumelet kwam zeggen dat het principe ging gelden wie het eerst komt het eerst maalt.Diezelfde vrijdagavond had de raad een miljoenensteun en garantie toegezegd aan de de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen eo. Loohuis: "We hadden ook dit scenario bedacht. Het ging snel, maar we hadden een voorbereiding van twee jaar."Twee jaar geleden besloot de provincie vijf miljoen euro subsidie te stellen voor een nieuwe kunstijsbaan. Toen de plannen in Hoogeveen en Assen niet snel rondkwamen en een aanvraag voor de subsidie uitbleef, gaf de provincie de initiatiefnemers tot eind december de tijd. Maar de plannen die toen binnenkwamen wees de provincie vrijdag af.Loohuis: "We hebben alleen gereageerd op de voorwaarden van de provincie. Als wij handelen conform de regels denk ik niet dat iemand ons dat kwalijk neemt. Ik hoor dat een wethouder in Assen vindt dat het slim gedaan is en sluw is. Ik begrijp best dat Assen teleurgesteld is, maar ja aan de andere kant ik werk niet voor Assen, maar voor Hoogeveen."De burgemeester zegt dat de provincie de regels nu niet weer kan veranderen. Het proces heeft daarvoor te lang geduurd. "Hoogeveen heeft zich steeds keurig aan de regels gehouden. Het kan niet zo zijn dat er nu opnieuw een besluit andersom wordt genomen. Dat zou onbehoorlijk zijn. Voor mij staat de uitslag vast."Loohuis roept inwoners van Hoogeveen, ijsclubleden en raadsleden op om komende woensdag in te spreken bij een commissievergadering in het provinciehuis. Daar spreken de statenleden over het kunstijsbaanplan van Hoogeveen.Loohuis: "En laten we eerlijk zijn Hoogeveen is aan de beurt om een goede voorziening op dit gebied te krijgen."