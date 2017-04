Nieuwe wethouder Hoogeveen wil meer doen dan op winkel passen

De nieuwe wethouder Bert Otten (foto: CDA Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Bert Otten draagt het werk op de boerderij over en is nu wethouder van financiën in Hoogeveen. Otten was fractie-voorzitter van het CDA in de Hoogeveense gemeenteraad.





Bavaria malt

Voor de eedaflegging, die hoort bij de installatie tot wethouder, sprak CDA-raadslid Erik Jan Kreuze het volste vertrouwen in Otten uit. Kreuze: "Hij voldoet aan de afkorting 'bav'; bruggenbouwer, aanjager en verbinder." Van de CDA-fractie kreeg Otten een six-pack Bavaria malt en een bos bloemen cadeau.



Enorme uitdaging

Tot de volgende verkiezingen over een jaar is Otten aangesteld. En hij is er wel gespannen onder. "Ik vind het een enorme uitdaging. Er zitten veel dingen in, vlakbij de mensen, die me enorm aanspreken. Dan denk ik aan het participatie-gebeuren en ook het omgevingsbeleid."



Door: Hielke Meijer Correctie melden