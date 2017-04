KNSB Drenthe: Waar maakt niet uit, als er maar snel ijs komt

ASSEN - Waar de ijsbaan nu komt, in Assen of Hoogeveen, dat maakt de KNSB Gewest Drenthe niet zoveel uit. "Als de baan maar snel komt, want hoe langer het gaat duren, hoe meer leden weglopen, en hoe moeilijker het wordt ze terug te halen", zegt provinciaal KNSB-voorzitter Bart Jonkers.

Burgemeester Loohuis vindt dat Hoogeveen recht heeft op ijsbaan

PvdA Hoogeveen wil miljoenen liever besteden aan zwembad in plaats van ijsbaan

Marco Out: Alle zeilen bijzetten voor ijsbaan in Assen

'IJsbaanplan Hoogeveen voldoet niet'

Stelling: Er is meer tijd nodig voor een goed besluit over de ijsbaan

Eerst was de Drentse KNSB-voorzitter na de gebeurtenissen van vrijdagmiddag nog flink geschrokken en teleurgesteld. Hij kreeg in eerste instantie de boodschap van de provincie dat er geen keuze was gemaakt tussen de beide ijsbaanplannen. Die waren financieel nog niet afdoende, stelde de provincie.Jonkers baalde er eerst stevig van, dat de provincie weer niet had gekozen, terwijl de schaatsclubs al meer dan twee jaar wachten. "Ik was zwaar teleurgesteld. Want dit was het meeste bevreesde scenario, dat er geen keuze zou vallen. Want dat betekent dat we nog weer langer zouden moeten wachten, en de schaatsclubs willen zo graag weer ijs in Drenthe."Maar zijn boze stemming sloeg diezelfde dag alweer om, zo vertelt hij. "Ik hoorde toen dat de raad van Hoogeveen 's avonds ineens toch bijna tien miljoen euro als garantiestelling voor het Hoogeveense ijsbaanplan op tafel legde. En ik moet toegeven, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Dat deden ze zeer voortvarend daar in Hoogeveen", zegt Jonkers. "En of het allemaal wel correct is of moreel verantwoord, dat laat ik in het midden. Daar gaan wij als KNSB niet over."De Drentse schaatsbond is de afgelopen periode door de provincie continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond een nieuwe kunstijsbaan, zo vertelt Jonkers. Ze werden ook meegenomen in de plannen van zowel Hoogeveen als Assen. "Maar mij hoor je geen voorkeur uitspreken. Als er maar snel een ijsbaan komt waar zoveel mogelijk ijssporten goed uit de voeten kunnen."In Hoogeveen is er plek voor zowel langebaanschaatsers, als voor kunstrijders, shorttrackers en ijshockeyers. Alleen zit het in het Kleine Bols IJsstadion allemaal onder één dak, terwijl Assen er een speciale hal voor bouwt. Jonkers maakt het niet zoveel uit. "Ik snap dat de ijshockeyclub liever terugkeert naar Drenthe en daar dan een eigen hal krijgt, zoals het vroeger was in Assen. Maar als ze in Hoogeveen op het binnenterrein een baan met de juiste afmetingen kunnen krijgen, net als de kunstrijders en de shorttrackers, dan worden ze ook bediend", zegt Jonkers."In Enschede gaat dat ook samen. Daar ligt ook zo'n baan. Ons gaat het erom, dat het niet nog veel langer moet duren. Er zijn al veel leden gestopt en dat moeten er niet nog veel meer worden. Dat dreigt wel te gebeuren als we straks weer een seizoen in Drenthe geen eigen ijsbaan hebben", vreest de gewestelijk KNSB-voorzitter.De provinciaal KNSB-voorzitter heeft verder ook geen oordeel over het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt', een principe dat de provincie nu lijkt te hanteren voor de vijf miljoen euro aan provinciale steun. "De manier waarop de procedure gevoerd wordt, daar bemoei ik me niet mee. Wij willen spoed achter een nieuwe kunstijsbaan. En dat moet eentje zijn die duurzaam is, en dus voor heel wat jaren weer meegaat voor onze ijssporten. We hebben niks aan een baan die zomaar weer failliet is."