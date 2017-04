Drentse Anjer is nieuwe cultuurprijs van Drenthe

COEVORDEN - Drenthe krijgt er volgend jaar een cultuurprijs bij: de Drentse Anjer. De prijs wordt uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en het expertisecentrum Kunst en Cultuur van de provincie.

De nieuwe cultuurprijs werd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Drentse Talentprijs Cultuur."Wij hebben in Drenthe bedacht: wij willen ook een prijs van het Cultuurfonds Drenthe. Er is één categorie die nog niet met een prijs wordt bedeeld. We kennen de Grote Culturele Prijs van Drenthe, maar dat is een oeuvreprijs voor mensen die veel gepresteerd hebben op het gebied van letterkunde of muziek. En we hebben dus de Talentprijs Cultuur voor jongeren en individuen, die daarmee een opstapje krijgen voor hun verdere carrière", laat Annemarie Pannekoek, bestuurslid van de Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe weten.Volgens Pannekoek is er nog een groep mensen die tussen wal en schip valt. "Er is nog een groep die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of levert voor het culturele leven, die een grote impuls geeft aan hun omgeving of dorp in Drenthe. Dat kunnen organisaties zijn of personen. Voor deze groep hebben wij een prijs bedacht. Die gaan wij volgend jaar voor het eerst uitreiken en dat wordt de Drentse Anjer Prijs. In de volksmond de Drentse Anjer", zegt Pannekoek.Over de verdere invulling van de prijs wordt nog nagedacht. Pannekoek roept mensen op om alvast na te denken over mogelijke kandidaten voor de Drentse Anjer.