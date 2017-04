Paasbult in De Schiphorst nú al in vlammen op

DE SCHIPHORST - Pech voor de organisatoren van het paasvuur in De Schiphorst, vlak bij Meppel.

De paasbult die was opgebouwd langs de Schiphorsterweg, ging afgelopen nacht in vlammen op. Wie de bult heeft aangestoken, is niet bekend.



De brandweer heeft het paasvuur laten uitbranden. Bomen in de buurt van het vuur zijn nat gehouden, om te voorkomen dat ze ook in vlammen zouden opgaan.