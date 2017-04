'Behulpzame' automobilist is ambulance tot last

De ambulance had last van de man die voor ze reed met het blauwe knipperlicht (foto: RTV Drenthe)

SCHOONOORD - De politie heeft een automobilist (23) uit Schoonoord gisteravond van de weg geplukt, omdat hij het werk van ambulancemedewerkers hinderde.

De automobilist had een blauw knipperlicht aan de voorkant van zijn auto. Medewerkers van de ambulance belden de politie, omdat ze last hadden van het knipperlicht toen ze over de N376 bij Schoonoord reden."De chauffeur gaf ons te kennen dat hij de ambulance wilde helpen door voor ze te rijden met blauw knipperlicht", laat de politie op Facebook weten.De blauwe verlichtingsbalk is in beslag genomen en de 23-jarige man krijgt waarschijnlijk een boete thuisgestuurd. Het rijden met zo'n knipperlicht is verboden, meldt de politie.