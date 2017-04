Mark Sluiter is definitief voorzitter D66 Drenthe

Mark Sluiter is voorzitter van D66 in Drenthe (foto: D66)

MEPPEL - Mark Sluiter is de nieuwe voorzitter van D66 Drenthe. Leden van de partij hebben hem gekozen.

De inwoner van Meppel was al tijdelijk voorzitter , na het vertrek van Henk Pragt. Pragt is in december geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten.Sluiter was een jaar lang bestuurslid bij D66. Daarnaast werkt hij in de gezondheidszorg en is hij regelmatig gastdocent op verschillende universiteiten. De Drentse D66 heeft op dit moment meer dan 520 leden.