Noorden wil snelle treinen, investering in Defensie en behoud gevangenissen

ASSEN - De drie Noordelijke provincies willen snellere treinverbindingen, investeringen in 'Defensiebolwerken' in Assen en Leeuwarden, behoud van gevangenissen en meer banen bij de Belastingdienst.

Volgens de Leeuwarder Courant staan die wensen in een brief die Drenthe, Groningen en Friesland en de noordelijke steden aan kabinetsinformateur Edith Schippers hebben gestuurd.Ook zou het Noorden een rijksdienst voor internetprivacy en een VN-klimaatinstituut moeten krijgen. Andere wensen op het verlanglijstje: grote schepen, een Europees onderzoekscentrum voor autonoom rijden en windmolens op zee.De drie provincies willen dat er 350 miljoen tot 400 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld voor de krimpgebieden.