Stelling: De provincie Drenthe moet het succes van Hurry-Up financieel belonen

ZWARTEMEER/ASSEN - De sportieve successen van handbalclub Hurry-Up kunnen de club in financiële problemen brengen.

De club kampt met een gat van tienduizenden euro's. Hurry-Up bereikte dit weekend als eerste Nederlandse club de halve finales van het Europese handbaltoernooi. Maar dat kost Hurry-Up veel geld."We hadden voor dit seizoen één ronde begroot en nu zitten we in de vierde ronde. De scheidsrechters moeten betaald worden, je moet per ronde inschrijfkosten betalen, dus zitten we met een bijsmaak: hoe gaan we dat allemaal betalen", vroeg interim-voorzitter Hendrikus Velzing zich gisteren af. Om ook volgend seizoen op niveau te blijven, is er volgens Velzing minstens 60.000 euro nodig.