Nog steeds geen duidelijkheid over toekomst Mensinge

RODEN - Het is nog niet duidelijk wanneer een beslissing wordt genomen over de toekomst van Landgoed Mensinge.

Het bestuur van Landgoed Mensinge en de gemeente Noordenveld zijn het niet eens over de oplossingen om het landgoed financieel weer op de rails te krijgen. De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Het landgoed raakte daardoor in financiële nood, de schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.Bureau BMC deed in opdracht van de gemeente Noordenveld onderzoek naar de situatie van de stichting. Een snelle herstructurering van de bedrijfsvoering en het opsplitsen van het museum en het theater zouden Landgoed Mensinge weer gezond kunnen maken. Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van het landgoed leken in eerste instantie op één lijn te zitten over het uitvoeren van de aanbevelingen uit het BMC-rapport.In een verslag van een gesprek tussen de gemeente en de stichting blijkt dat het bestuur van Mensinge het op sommige punten niet eens is met de aanbevelingen van BMC. Directeur Ids Dijkstra van Landgoed Mensinge wil nog niet op de situatie reageren: "Vanavond heb ik eerst overleg met het bestuur."Het college van B&W wil doorgaan op de ingeslagen weg en legt de kwestie op 19 april voor aan de gemeenteraad. Maar een besluit zal dan niet worden genomen.