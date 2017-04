Kippenboer krijgt boete voor verhandelen besmet vlees en eieren

NIEUW-BUINEN - Een kippenboer uit Nieuw-Buinen heeft van de rechter een boete van 5.000 euro gekregen.

Het bedrijf ging in augustus 2014 de fout in, omdat het eieren en vlees wilde verhandelen van kippen die waren besmet met dioxines.Dioxines kunnen volgens het RIVM effecten hebben op het immuunsysteem, de hersenontwikkeling en de voortplanting. Bij heel hoge doseringen kunnen ze ook kanker veroorzaken.De dioxines zaten verwerkt in schuilmateriaal voor de kippen. Dan moet bijvoorbeeld worden gedacht aan camouflagenetten of matten, die worden opgehangen zodat de dieren wat schaduw hebben.De besmette eieren en het besmette vlees zijn niet bij mensen thuis op het bord beland. Er is dus geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. De producten van het bedrijf zijn vernietigd, waardoor de kippenboerderij grote financiële schade heeft opgelopen.De besmettingen kwam aan het licht door controles die werden uitgevoerd op het vlees en de eieren. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een boete van 10.000 euro tegen het bedrijf in Nieuw-Buinen.