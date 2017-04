Taxichauffeur en automobilist gaan op de vuist in Emmen

De politie doet onderzoek naar de vechtpartij (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen zijn zondagavond een taxichauffeur en een automobilist met elkaar op de vuist gegaan, meldt de politie vandaag.

Volgens de politie is er over en weer geslagen. De ruzie was rond kwart over elf op de Boslaan, vlak bij de spoorwegovergang.



Waar de twee ruzie over hadden is niet bekend. De politie doet onderzoek en hoopt in contact te komen met mensen die de ruzie hebben gezien.