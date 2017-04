Politie bekeurt automobilisten die omleiding Krimweg niet volgen

COEVORDEN - Volgens de politie negeren automobilisten de omleidingsroute die geldt in verband met de afsluiting van de N377 bij Coevorden.

De weg, die ook wel bekend staat als de Krimweg, is twee weken dicht omdat die opnieuw wordt geasfalteerd. Ook de op- en afritten van de N34 krijgen een nieuwe laag asfalt.De politie merkt dat bestuurders doorrijden op de N34 en de afslag richting de weg Klooster nemen. "Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. In het verleden zijn daar diverse ernstige aanrijdingen geweest", aldus de politie.Bovendien is het niet toegestaan om daar af te slaan. De politie laat weten extra te controleren en boetes uit te delen.